◆パ・リーグオリックス６―０楽天（２８日・京セラドーム大阪）オリックスが「完封返し」で今季初勝利を挙げた。前日の開幕戦では１０失点を喫し、打線は４安打無得点と沈黙。この日は楽天打線を封じ込め、リベンジに成功した。立役者となったのは、広島からＦＡ移籍２年目の先発・九里。１３２球、４安打１２奪三振の力投で、今季１勝目を挙げた。２５年からシーズンをまたいで４連勝かつ２試合連続完封、本拠地・京セラド