◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 11-0 西武(28日、ZOZOマリン)ロッテが投打かみ合う躍動で快勝しました。開幕2戦目の先発を託されたのは田中晴也投手。初回から粘られるも見逃し三振を奪うなど、三者凡退に抑えます。するとすぐさま打線も援護。裏の攻撃では連打で無死1、3塁の好機をつかみ、西川史礁選手のタイムリーで先制しました。さらに寺地隆成選手の犠牲フライでも得点を追加。2点を先取します。援護をもらった田中投手は、そ