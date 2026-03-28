◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 5-2 DeNA(28日、横浜スタジアム)DeNAは開幕2連敗。相川亮二新監督の初勝利はこの日もおあずけとなりました。DeNA先発は入江大生投手。昨季チームトップの22セーブを挙げ、先発に転向して迎えた今季初登板でしたが、2回にヤクルト・山野太一投手にタイムリー内野安打を許し先制されます。直後の2回裏、林琢真選手がライトへ同点打。しかし3回表に入江投手がタイムリー2本などで3点を勝ち越されまし