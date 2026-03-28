ホテルニューオータニで、ピエール・エルメ・パリとパティスリーSATSUKIのスイーツを一度に楽しめる夢のビュッフェが開催♡世界的パティシエとホテルが生み出す極上スイーツを、好きなだけ味わえる贅沢なひとときです。見た目も味も華やかなラインナップは、特別な日のご褒美にもぴったり。スイーツ好きにはたまらない、注目のイベントです。 2ブランドの極上スイーツ集結