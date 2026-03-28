◇セ・リーグヤクルト5―2DeNA（2026年3月28日横浜）池山隆寛新監督（60）率いるヤクルトが開幕連勝を飾った。2戦目の先発マウンドを託した山野太一投手（27）が7回101球を投げ8安打を浴びながらも2失点と粘りの投球を見せ今季初勝利。池山新監督は同じく開幕連勝を決めた広島に並び首位をキープした。昨季自己最多の5勝を挙げた27歳左腕が、池山新監督の期待に応えた。投げては粘りのピッチングでホームの大声援に