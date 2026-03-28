◇セ・リーグDeNA2―5ヤクルト（2026年3月28日横浜）DeNAがホームで開幕連敗。相川亮二新監督（49）の初勝利はまたもお預けとなった。ヤクルト・池山隆寛監督（60）との新監督対決となった開幕カード。投打がかみ合わず負け越しが決まった。相川新監督が2戦目の先発マウンドを託したのは、昨季22セーブの守護神から先発転向した入江。2021年4月21日の中日戦（横浜）以来1802日ぶりとなる先発マウンドに立った右腕は