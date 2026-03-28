「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）阪神の先発・高橋遥人投手が、今季初登板で最後まで投げ抜き３安打完封勝利。２点のリードを守り、チームを今季初勝利に導いた。プロ入り初の開幕ローテ入りを決め迎えた初登板。立ち上がりからキレ抜群のストレートを軸に巨人打線を圧倒した。初回からストライクを先行させ、一人の走者も許さなかった。低めのボールでゴロを打たせ、高めのボールでフライを打たせる。常に投手優位