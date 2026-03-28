たった“1500cc”エンジン搭載で「370馬力」超えの超高性能「“4WD”スポーツカー」！クルマの電動化が急激に進む2026年現在において、時代を遥かに先取りしていた一台のスポーツカーが再び注目を集めています。それこそが、2014年から2020年にかけて製造・販売していたBMWの「i8（アイエイト）」です。【画像】超カッコイイ！ これが1.5リッターで“370馬力”の「高性能スポーツカー」です！（19枚）まるで未来からタイムス