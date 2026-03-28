16歳から30歳までの14年間で３度の結婚と離婚を経験してきた木下有紗さん（38）。現在、３人の子どもを持つシングルマザーだが、一昨年、16歳で産んだ長女が20歳で出産したことから、36歳で孫がいる“おばあちゃん”になったという。そんな木下さんに３度の離婚を経て学んだこと、そして４度目の結婚はあるのかないのか、聞いてみた。（前後編の後編） 【画像】36歳で孫がいる“おばあちゃん”となったバツ３のシングルマザ