弁護士として働いていた江口大和氏は、とある事件に巻き込まれ、ある日突然「被疑者」として勾留されることになった。そんな彼が獄中でつけたメモをもとに、勾留中の生活の詳細を語る。 【画像】『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』 『取調室のハシビロコウ: 黙っていたら、壊された。 ある弁護士の二五〇日勾留記』より一部抜粋、再構成してお届けする。 独房に閉じこめら