＜アクサレディス2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了。高橋彩華と小林光希がトータル9アンダーで首位に立った。高橋はツアー3勝目、小林は初優勝がかかる。【写真】大勢のファンがお出迎えホールアウト後、大山志保が涙1打差の3位タイには永久シード獲得（30勝）まであと1勝に迫っている申ジエ（韓国）と穴井詩。トータル7アンダーの5位に地元の永峰咲希が続