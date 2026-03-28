お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう28日に放送される。今回は、昨年12月に放送された『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE! in ＵＳＡ 2時間SP 初の海外ロケですけど…なにか？』の特別編、「未公開シーンちょい見せSP」を送る。【最新番組カット】驚きのカスタムが施されたスバル“農道のポルシェ”の全貌テキサ