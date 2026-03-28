平和島ボートの6日間開催「スカパー！・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦」は、28日が4日目。前節で角谷健吾を優勝に導いた34号機と組む藤森陸斗（27＝福岡）が、予選4日間を得点率7.14の11位でクリア。順当に準優勝戦へ駒を進めた。「日に日に手応えがよくなっている」と明るい表情が印象的。4日目は前半6Rで「止める調整をしてみた」が、結果的に調整が合っていなかった様子で3着に甘んじた。「レース前の特訓は良かったの