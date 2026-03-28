俳優の寺本莉緒（24）が、23日発売『週刊ヤングマガジン』17号の表紙＆巻頭グラビアに登場。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。【写真】衝撃のハイレグ＆圧巻ボディラインを披露した寺本莉緒「ミスマガジン2018」ミスヤングマガジンを受賞し、グラビアデビュー。その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として存在感を放っている寺本が、5年ぶりに『ヤンマガ』の表紙＆巻