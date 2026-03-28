成田山新勝寺で奉納土俵入りを披露する横綱大の里＝28日、千葉県成田市大相撲の豊昇龍、大の里の両横綱が28日、千葉県成田市の成田山新勝寺で奉納土俵入りを行い、成田山開基1090年祭記念事業となる信徒会館「七誓閣」建設の地鎮祭で、約千人を前に力強い雲竜型を披露。春場所を途中休場した大の里は「節目の時に横綱として土俵入りができてうれしい」と語った。大の里は29日に伊勢神宮で始まる春巡業に参加する。左肩痛からの