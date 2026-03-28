中日戦に先発した広島・ターノック＝マツダ広島が開幕カード勝ち越し。1―1とされた直後の八回にファビアンの適時打で勝ち越した。ターノックは来日初登板で7回無失点と好投。八回のピンチを抑えたハーンが白星。中日はプロ初登板で7回1失点の桜井を援護できず。