あす29日放送の読売テレビ・日本テレビ系『遠くへ行きたい』（読売テレビ＝毎週日曜前7：00、日本テレビ＝毎週日曜前6：30）は、俳優・田中要次が長崎県を旅する。【場面カット】とても異国感…『遠くへ行きたい』で長崎を旅する田中要次同番組では、3〜4月の4週にわたり「番組55周年記念特集」を放送。55年の歴史が蓄積されたアーカイブ映像を使用しながらの旅となり、これまでに旅先となった日本各地の歩みを届ける。