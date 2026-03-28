◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 5-2 DeNA(28日、横浜スタジアム)ヤクルトが序盤のリードを守り切り開幕2連勝を飾りました。ヤクルト先発は山野太一投手。“8番・投手”として起用されると、初回を3人で抑えた後の2回の攻撃、2アウト1、3塁で打席に入ります。ここでショートへの内野安打を放ち、自らを援護する先制点を挙げます。打線は同点とされた後の3回、鈴木叶選手のタイムリー2ベースで勝ち越しに成功。3番で先発起用された2