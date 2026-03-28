アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めて、28日で1か月となります。トランプ大統領は、作戦は予定より2週間早く進んでいると強調していますが、イラン側は強く反発するなど、収束の見通しはたっていません。トランプ大統領「イランは（海峡を）開放しないといけない。トランプ海峡、いや、ホルムズ海峡を開放しなければならない」ホルムズ海峡を「トランプ海峡」と呼び、「開放しなければならない」と訴えたトランプ大統領。