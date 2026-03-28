【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、巨人からブルージェイズに移籍した岡本はアスレチックスとの開幕戦に７番三塁で出場して３打数２安打をマークし、３―２でのサヨナラ勝ちに貢献した。ドジャースの大谷はダイヤモンドバックス戦で３打数無安打１四球で、チームは５―４で競り勝って２連勝。エンゼルスの菊池はアストロズ戦に先発し、五回途中８安打２失点で勝敗はつかなかった。チームは６―２で勝