実業家・堀江貴文氏（53）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。同日に発表された元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏とユーチューバー・てんちむの電撃結婚発表に反応した。三崎氏のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。「これまで長年の友人だったので