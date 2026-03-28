今季からメジャー挑戦となっている村上宗隆選手と岡本和真選手。両選手とも開幕戦にスタメン出場し、存在感を見せつけています。日本時間27日に開幕戦を迎えたホワイトソックス・村上選手は「6番・ファースト」でスタメン出場。第2打席までは連続で四球を選び出塁します。続く第3打席はファーストゴロに倒れるも、9回に迎えた第4打席。3球目のカットボールをとらえ、ライトスタンド上段の前面看板へ直撃するメジャー初ホームランと