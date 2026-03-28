来年、県内で開かれる「全国高等学校総合文化祭」を前に開催500日前のPRイベントが金沢駅で開かれました。これは来年、県内で開かれる文化部のインターハイとも呼ばれる「全国高等学校総合文化祭」の県民への周知と気運を盛り上げようと行われたものです。28日は県内の高校生およそ300人が参加しマーチングバンドの演奏や書道パフォーマンスなど多彩なステージが披露されました。ダイナミックなパフォ