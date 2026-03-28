航空機の博物館、県立航空プラザが開館30周年を迎え、記念イベントが開かれました。小松市の県立航空プラザは飛行機の魅力を体感できるスポットとして1995年11月に開館しました。30周年を記念したイベントでは航空機で使用していた計器類や部品などを販売する「航空ジャンク市」が行われ来場者は普段手に入らないアイテムに目を輝かせながら買い物を楽しんでいました。またパイロットや客室乗務員の制服を身にまとって記念撮影がで