【モデルプレス＝2026/03/28】Prime Videoには、手に汗握る心理戦や壮大なスケールで描かれる名作が多数ラインナップ。今回はその中から、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（2025）をピックアップ。主演の大沢たかおが注ぎ込んだ並々ならぬ情熱と、作品のリアリティを支える驚きのエピソードを紐解く。【写真】大沢たかお、トレーニング中の逞しい二の腕◆「沈黙の艦隊」大沢たかお、過去に北極圏3度訪れる独立国「やまと」を宣言