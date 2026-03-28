【モデルプレス＝2026/03/28】櫻坂46の守屋麗奈（もりや・れな／26）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、美容へのこだわりや、国立競技場で開催される「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」への意気込みを語った。【写真】守屋麗奈、春コーデで「TGC」華やかランウェイ◆守屋麗奈が春夏に取り入れたい