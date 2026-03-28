【モデルプレス＝2026/03/28】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が3月28日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開した。【写真】21歳KPOP美女「女神級の美しさ」黒キャミから美肩輝く◆リズ、キャミ姿で美肩見せリズは、NBAの試合会場でのショットを複数枚投稿。黒いキャミソールにグレーのカーディガンを肩を抜いて羽織り、美しい肩のラインを見せている。また、ロサンゼルス・クリッパーズの赤いユニフ