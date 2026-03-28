事務所には必ず属さねばならないもの――。人気商売ではタレントが「囲い」の中にいることが当たり前だった常識が変わりつつある。事務所を抜けてフリーになるか、エージェント契約を結びながらほぼフリーの状態で動く演者が増え、有名タレントの独立も目立つ。セクシー業界はAV新法の関係で事務所に属さねば活動しづらい一方で、一般タレント、YouTuberやインフルエンサーはフリー転身が相次ぐ状態だ。筆者はグラビアアイドルの最