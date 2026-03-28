モデルでタレントの滝沢眞規子が２８日までに自身のＳＮＳを更新。渾身コーデを披露した。インスタグラムで「今日は全身＠ｍａｉｓｏｎａｌａｉａ」と始めて、「シューズはハートだよ。ピアスは＠ｆｒｅｄｊｅｗｅｌｒｙの新作でお気に入りバッグは今シーズンイントレチャートがふわふわになったボッテガです」とつづり、サングラスをかけ、白のトップス、黒のパンツにハート形の白いヒールを履いた姿をアップした。最後