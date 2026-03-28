第９８回センバツ高校野球大会は２９日、甲子園球場で準決勝２試合が行われる。２８日は休養日に充てられ、４強進出校はそれぞれコンディションを整えた。専大松戸は西宮市内のグラウンドで、大阪桐蔭との準決勝に向け約２時間、前日練習を行った。普段は打撃マシンの速度を１４０キロほどに設定するが、この日は大阪桐蔭対策として１５５キロに設定し練習した。高貝規仁主将（３年）は「（大阪桐蔭は）当然、球も速いし変