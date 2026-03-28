【来週の注目材料】前回はかなりサプライズな弱さ、さて今回は=米雇用統計 4月3日金曜日に3月の米雇用統計が発表されます。2月の雇用統計がかなりサプライズな弱さを見せた後だけに、注目を集めています。 まずは前回の確認です。2月の雇用統計は非農業部門雇用者数(NFP)が前月比-9.2万人と、市場予想の+5.0万人、1月の+12.6万人(速報時の+13.0万人から下方修正)を大きく下回る結果となりました。失業率は4.4%と1月の4.3