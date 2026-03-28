◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人が阪神に完封負けを喫して開幕連勝を逃した。打線が阪神・高橋遥人の前に３安打で無得点に終わった。移籍初登板の先発ハワードは、初回に守備のミスも絡んで１点を失ったが、６回１失点と好投。ルシアーノ、田和がＮＰＢ初登板で１回無失点と好投したのは収穫だった。試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。―最後はあと一歩まで攻めた。「チャ