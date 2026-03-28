◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人のＥ・ルシアーノ投手（２６）が来日４年目で１軍デビューを飾り、２番手で１回２奪三振０封のパーフェクトリリーフを見せた。４日前に支配下昇格したばかりのドミニカンは、最速１５３キロの直球を軸に先頭の小幡を左飛、投手の高橋を見逃し三振、最後は近本を外角低めに沈む１４３キロのチェンジアップで空振り三振。投じたストレート１１球は全て１５０キロ