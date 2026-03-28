３月２８日の中京１１Ｒ・マレーシアＣ（４歳上３勝クラス、牝馬限定、芝１６００メートル＝１６頭立て）は、西塚洸二騎手が乗った１番人気のルージュソリテール（牝４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）が、好位から直線で抜け出して快勝した。通算成績は７戦３勝として、オープン入りを決めた。３／４馬身差の２着に４番人気のラーンザロープス（富田暁騎手）が入り、さらに１馬身１／４差の３着に１１番人気のピック