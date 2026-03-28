◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）巨人のドラフト2位ルーキー・田和廉投手がこの日、9回にプロ初の登板。上位打線を無失点に抑えました。この日は2点を追う9回から4番手でマウンドに上がると、先頭の郄橋遥人投手から三振を奪い、続く1番の近本光司選手も三振に打ち取り、2者連続三振と力あふれる投球を披露します。続く中野拓夢選手には四球を許しますが、最後は3番・森下翔太選手をサードゴロに打ち取り無失点