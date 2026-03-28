女優の長谷川京子（47）が、28日放送のフジテレビ系「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、格闘技番組出演時のエピソードを語った。ファッション誌「CanCam」の専属モデルを務めて脚光を浴びたが、その後はタレント、女優の道へ。「モデル業としては、CanCamの後、どこの雑誌に行くんだろうと思った時に、背も165なので、モデルさんの中では大きくないし、自分の未来を描きづらくなってというタイミングがあって。やっぱ