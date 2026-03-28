歌手の藤あや子さんが自身のXに、昨年保護した猫の「じゃこ天」が寛ぐ姿を投稿しています。 【写真を見る】【 藤あや子 】保護猫・じゃこ天に「祝野生放棄」リビングで寛ぐ姿に安堵もフォロワー共感「じゃこ天くんのヘソ天」じゃこ天は、リビングのカーペットの上に置かれた、猫の顔の形をしたベッドで寛いでいます。 その姿も、お腹を真上に開けっ放した、いわゆる「ヘソ天」で、こんな隙だらけの格好をしても誰