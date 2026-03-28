◇プロ野球セ・リーグ 広島2-1中日(28日、マツダスタジアム)広島が開幕連勝スタートとなりました。前日の開幕戦では、9回に4点差を追いつき、延長戦に劇的サヨナラ勝利の広島。この日は中日のドラフト2位ルーキー・櫻井頼之介投手の前に打線が沈黙。初回、櫻井投手のテンポの良い投球を前に三者凡退に抑えられると、2回には先頭の佐々木泰選手がチーム初安打となるヒットを放ち出塁しますが、後続が櫻井投手の多彩な変化球を捉えき