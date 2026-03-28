TBS系「THE TIME,」（月〜金曜午前5時20分）月曜日レギュラーで「けさの一曲」を担当する、ジャズピアニストのRINAが28日、インスタグラムを更新。「昨年1月に結婚しましたこと、そしてこのたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と妊娠を報告した。「現在は安定期に入り、9月上旬に出産を予定しております」とした。「新しい命を授かり、日々生活する中で感じる小さな幸せや温もりが、今まで以上に大