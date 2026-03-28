鎌倉紅谷は、2026年4月1日からほぼ全商品の価格を改定することを発表しました。材料費の高騰、物流費やエネルギーコスト等の上昇から、現行価格を維持することが難しくなったとのこと。品質維持のため、全直営店舗と公式オンラインショップともに値上げとなります。「今まで耐えてきた方なんだろうなぁ」3月6日に公開された、主な値上げ商品の一例は以下の通りです。【クルミッ子】・クルミッ子 1個162円→178円・クルミッ子 5個