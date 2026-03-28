アニメイベント『AnimeJapan 2027』および『AnimeJapan 2028』が、東京から開催地を移し、大阪にて開催される。また、あわせて『AnimeJapan 2027』のティザーPVが公開となった。 （関連：King Gnu、米津玄師、ヨルシカ、LiSA……積み上げた信頼と作品への理解何度もタッグを組むアニメ主題歌の凄み） 本イベントは、世界最大級のアニメの祭典として、これまで13年間東京で開催されてきた。『AnimeJapan 2027』および