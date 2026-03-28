湘南ベルマーレは３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-A）第８節で、横浜FCと敵地で対戦。太田修介、渡邊啓吾、田村蒼生の得点で３−１の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューに、先制弾の太田が対応。ヘッドで突き刺した自身のゴールを次のように振り返る。「（藤井）智也がすごく良い仕掛けでフィニッシュしてくれたおかげで、詰めることができて、信じて走っておいて良かったなと思います」