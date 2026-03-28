川崎フロンターレは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節でFC町田ゼルビアと敵地で対戦。１−１で突入したPK戦（１−３）の末に敗れ、今季初の２連敗となった。川崎は今シーズン、継続的に勝点を積み上げられず現在、EASTグループで勝点11の６位。０−５で大敗した22日の横浜FM戦に続いての敗戦となった。町田戦後、フラッシュインタビューに応じた長谷部茂利監督は、「もったいなかった」と試合を振り返