北海道コンサドーレ札幌は３月28日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第８節で、藤枝MYFCと敵地で対戦した。57分に原康介の得点で先制した札幌は、67分に失点。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。これで３連勝。試合後のフラッシュインタビューで、川井健太監督は「ファン、サポーターに勝ちを届けられたのは非常に良かった。これを続けていきたい」とコメント。続けて「僕らにとっては本当に意味のあ