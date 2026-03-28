佐久間大介が、自身のインスタグラムに、映画『スペシャルズ』in 台湾の模様を大量投稿。まずは、1日目の舞台挨拶の模様が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■映画『スペシャルズ』の台湾でのタイトルは『舞林殺手』 インスタグラムでは、 のメッセージを日本語と現地語で投稿。台湾のファンへの気遣いもバッチリの内容となっている。 佐久間大介は『舞林殺手』という映画『スペシャルズ』の台湾タ