佐久間大介が、自身のインスタグラムに映画『スペシャルズ』in 台湾の模様を大量投稿。舞台挨拶の様子に続いて、台湾の街中を散策中に撮られたオフショットが公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「供給過多！！！かわいいとかっこいいと美しいの渋滞で、、気持ちが追いつきません」 投稿されたのは、佐久間大介がスタンドカラーのトラックジャケット風のナイロンジャケットにジーンズという、