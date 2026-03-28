【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月31日18時25分からテレビ東京にて、『ありえへん∞世界』3時間半スペシャルが放送される。 ■「丸ちゃんじゃなかったら出てないですね」（横浜流星） 今回、番組レギュラーの丸山隆平（SUPER EIGHT）とドラマで共演して以来、プライベートでも親交が深く仲良しの横浜流星にオファー。そして、新コーナー「丸山隆平と横浜流星の『なぁ、ちょっと聞いて&