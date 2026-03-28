は過去10年、単勝10人気以下が6頭馬券に絡む波乱傾向のレース。今年は昨年上位3頭のサトノレーヴ、ナムラクレア、ママコチャが揃い踏みとなったが、昨秋のスプリングSでは3、4、6着と崩れ、一角崩しは狙える状況だ。本記事では「穴馬をアナライズ（分析）する」をテーマに穴馬候補をピックアップ。ここでは「ヤマニンアルリフラ」を取り上げる。 ■ヤマニンアルリフラ 昨年、条件戦から這い上がり夏の北九州記