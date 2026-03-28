2026年3月26日、韓国メディア・アジア経済は、日本に進出した韓国のコーヒーチェーンが現地で高い人気を集めていると報じた。記事によると、大容量と低価格を武器にするコーヒーチェーン「MAMMOTH COFFEE（マンモスコーヒー）」が日本でも人気を集めており、その最大の要因は圧倒的なコストパフォーマンスにあるという。同ブランドは25年に日本市場へ進出。東京都内のオフィス街を中心に店舗を展開し、主に会社員をターゲットとし