センバツで初のベスト4進出を決めた専大松戸（千葉）の持丸修一監督（77）は、敵将・大阪桐蔭の西谷浩一監督（56）のイメージは選手時代のままと明かした。準決勝の相手は大阪桐蔭（大阪）。持丸監督は「まあね、5点くらいの勝負に持っていければ勝機もあるかなと。でもそれ以上の点差になっちゃうと、勝負にならないんじゃないかと思ってます」と、相手を持ち上げながら展望した。この日の前日練習では大阪桐蔭投手陣の早い